La Caja Interprofesional de Seguridad Social se defiende de las críticas

Denuncian cuotas elevadas, deudas que superan el millón de pesos y convocan a una movilización para exigir a los legisladores la derogación de la ley.



Graciela Leal, presidente de la Caja, dijo por Radio Salta que los profesionales tienen todo el derecho de protestar, pero deben permitirle seguir existiendo para que en el futuro, los profesionales tengan una mejor jubilación.



