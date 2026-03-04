La Caja Interprofesional de Seguridad Social se defiende de las críticas
Nutricionistas y trabajadores sociales autoconvocados atraviesan una situación “angustiante” tras la creación de una caja jubilatoria que, aseguran, avanzó sin información clara ni estudios económicos suficientes.
Salta Hoy
Denuncian cuotas elevadas, deudas que superan el millón de pesos y convocan a una movilización para exigir a los legisladores la derogación de la ley.
Graciela Leal, presidente de la Caja, dijo por Radio Salta que los profesionales tienen todo el derecho de protestar, pero deben permitirle seguir existiendo para que en el futuro, los profesionales tengan una mejor jubilación.