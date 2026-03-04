Villada asumió en la Coordinación de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica
Mediante el Decreto provincial N° 131/26, se puso en marcha la nueva Coordinación y se designó a Ricardo Guillermo Villada como su titular con tratamiento protocolar de ministro en carácter ad honorem.
04 / 03 / 2026
La disposición no implica la creación de nuevas estructuras sino mejorar la coordinación de las ya existentes.
En charla con Radio Salta, Villada expresó “que hay que seguir muchos temas para que los beneficios para Salta vean sus frutos”.
Por otro lado dijo que es “sólo un rumor la posibilidad de una aspiración electoral nacional del gobernador Gustavo Sáenz”.