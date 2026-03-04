 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Villada asumió en la Coordinación de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica

Mediante el Decreto provincial N° 131/26, se puso en marcha la nueva Coordinación y se designó a Ricardo Guillermo Villada como su titular con tratamiento protocolar de ministro en carácter ad honorem.

Salta Hoy

04 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La disposición no implica la creación de nuevas estructuras sino mejorar la coordinación de las ya existentes.

En charla con Radio Salta, Villada expresó “que hay que seguir muchos temas para que los beneficios para Salta vean sus frutos”.

Por otro lado dijo que es “sólo un rumor la posibilidad de una aspiración electoral nacional del gobernador Gustavo Sáenz”.

 

AM840

FM96.9

