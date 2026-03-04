 imagen

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

La fuerte tormenta y el viento de ayer causaron 42 incidentes en la ciudad

Se registraron caídas de árboles, postes, cables y voladuras de techos de chapas en 4 casas.

Salta Hoy

04 / 03 / 2026

 

Personal municipal actuó rápidamente para solucionar los problemas y afortunadamente no hubo personas heridas ni evacuados. 

En la zona norte, en barrio Juan Manuel de Rosas, Desarrollo Social brindó ayuda a una familia que sufrió la voladura del techo de la vivienda. 

Para esta noche hay advertencia del Servicio Meteorológico Nacional sobre un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para el Valle de Lerma. 

Esteban Carral Cook, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la comuna capitalina, destacó en el programa “Buscando Señales” el buen funcionamiento de los canales en la Ciudad, lo que permitió el rápido escurrimiento”.

Por otro lado, el funcionario dijo que gracias al plan de recuperación de espacios públicos, la comuna va recuperando en esta gestión 3 hectáreas. 

“Eran espacios ocupados en su momento por carros o kioscos de comidas que luego fueron abandonados”, manifestó Carral Cook.

 

AM840

FM96.9

