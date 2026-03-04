La fuerte tormenta y el viento de ayer causaron 42 incidentes en la ciudad

Personal municipal actuó rápidamente para solucionar los problemas y afortunadamente no hubo personas heridas ni evacuados.

En la zona norte, en barrio Juan Manuel de Rosas, Desarrollo Social brindó ayuda a una familia que sufrió la voladura del techo de la vivienda.

Para esta noche hay advertencia del Servicio Meteorológico Nacional sobre un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para el Valle de Lerma.

Esteban Carral Cook, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la comuna capitalina, destacó en el programa “Buscando Señales” el buen funcionamiento de los canales en la Ciudad, lo que permitió el rápido escurrimiento”.

Por otro lado, el funcionario dijo que gracias al plan de recuperación de espacios públicos, la comuna va recuperando en esta gestión 3 hectáreas.

“Eran espacios ocupados en su momento por carros o kioscos de comidas que luego fueron abandonados”, manifestó Carral Cook.