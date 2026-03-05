 imagen

Gran parte de la provincia otra vez bajo alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la advertencia es para esta tarde y noche, y madrugada del viernes 6 de marzo. Mirá los detalles.

Salta Hoy

05 / 03 / 2026

 

La zona de cobertura abarca el departamento San Martín, y Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria. 

También se extiende a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

Comprende además los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

El alerta nivel amarillo también cubre los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Las regiones mencionadas serán afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. 

Estarán acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

 

