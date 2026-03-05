Otra motocicleta involucrada en un accidente de tránsito

Los pedidos de auxilio surgieron por el choque entre un automóvil y una motocicleta, esta última que impactó a la altura de la puerta del conductor del auto.

Una ambulancia del Samec llegó al lugar y trasladó al hospital Papa Francisco a la única ocupante de la motocicleta, una joven de 19 años con diagnóstico de politraumatismo.

El conductor del auto resultó ileso.

Efectivos de la Dirección de Seguridad Vial hicieron el test de alcoholemia para ambos conductores y el resultado fue negativo.