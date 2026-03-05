Estiman que se mantendrán estables los precios de los combustibles en Argentina

Pérez mencionó que cada día nuevos clientes se animan a la carga de combustible por autodespacho nocturno y de madrugada.

En estos momentos funciona en la estación de servicio ubicada en la avenida Bolivia (cerca del nudo Arenales), de esta Ciudad con la asistencia de un trabajador.

“Es importante tomar contacto con las nuevas tecnologías que se usan en todo el mundo”, dijo Pérez.

Mencionó que el proceso de aprendizaje incluye conocer específicamente el tipo de combustible del auto para evitar gruesos errores.