Lanzan el programa municipal de Becas 2026

El Banco Municipal de Becas inicia el periodo de inscripciones 2026. Los estudiantes del nivel primario, secundario, terciario y universitario de instituciones privadas podrán ser postulantes y acceder al 50% o 100% de la beca.

La fecha fijada para la inscripción es del 6 al 27 de marzo. Como cada año, la modalidad es digital, es decir que una vez reunido los requisitos, toda la documentación podrá ser cargada en la app Muni Salta o en la web de la Municipalidad en: la web municipalidadsalta.gob.ar/becas-municipales

Diego Ormachea, director General de Dirección de Becas, explicó que la inscripción no implica la aceptación automática, ni el otorgamiento de la beca. “Una vez ingresadas las solicitudes serán evaluadas por la Comisión del Banco Municipal de Becas integrada por 3 concejales y 2 representantes del Ejecutivo Municipal” explicó.

Además, recordó que son 30 las instituciones adheridas y que los candidatos deben ser residentes de Salta capital.