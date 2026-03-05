 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Una camioneta cargada con zanahorias desbarrancó en la Cuesta del Obispo

El accidente ocurrió en el kilómetro 38 de la Ruta provincial 33. El vehículo llevaba la mercadería desde La Poma hacia Jujuy y según los primeros informes, el conductor esquivó a otro auto que se cruzó de carril.

Salta Hoy

05 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Para evitar el choque frontal realizó una maniobra brusca, la camioneta cayó al barranco y quedó atrapada entre la vegetación. 

El conductor fue asistido en el lugar, mientras las autoridades investigan las circunstancias del siniestro vial. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO