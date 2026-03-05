Una camioneta cargada con zanahorias desbarrancó en la Cuesta del Obispo
El accidente ocurrió en el kilómetro 38 de la Ruta provincial 33. El vehículo llevaba la mercadería desde La Poma hacia Jujuy y según los primeros informes, el conductor esquivó a otro auto que se cruzó de carril.
05 / 03 / 2026
[Foto gentileza diario El Tribuno]
Para evitar el choque frontal realizó una maniobra brusca, la camioneta cayó al barranco y quedó atrapada entre la vegetación.
El conductor fue asistido en el lugar, mientras las autoridades investigan las circunstancias del siniestro vial.