Cerró un centro de diálisis en General Güemes

Ahora los pacientes renales crónicos que allí se trataban deberán trasladarse 100 kilómetros hasta la Ciudad de Salta.

Salta Hoy

05 / 03 / 2026

 

El centro médico tenía dos décadas de trayectoria y aseguran que las deudas que el ministerio de salud mantenía con ellos tornaron insostenible el servicio.

“Lamentablemente quedó mucha gente sin trabajo y esto es muy triste”, dijo Mario Espeche, presidente de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (Cepridiasa), en el programa “Buscando señales”.

El profesional explicó que la mitad de los pacientes de cada centro de diálisis corresponde al Ministerio de Salud, Incluir Salud y el IPS.

“Tenemos deudas de un año de antigüedad”, indicó Espeche.

 

