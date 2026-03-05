Cerró un centro de diálisis en General Güemes

El centro médico tenía dos décadas de trayectoria y aseguran que las deudas que el ministerio de salud mantenía con ellos tornaron insostenible el servicio.

“Lamentablemente quedó mucha gente sin trabajo y esto es muy triste”, dijo Mario Espeche, presidente de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (Cepridiasa), en el programa “Buscando señales”.

El profesional explicó que la mitad de los pacientes de cada centro de diálisis corresponde al Ministerio de Salud, Incluir Salud y el IPS.

“Tenemos deudas de un año de antigüedad”, indicó Espeche.