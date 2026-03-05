Pablo Kosiner: “La intervención del PJ es mucho más que un tribunal de disciplina”
El recientemente nombrado interventor del Partido, reemplazante de Sergio Berni, anunció que comenzará su gestión con una ronda de diálogo con todos los sectores internos.
05 / 03 / 2026
Al ser consultado sobre el pedido de expulsión de varios afiliados como Gustavo Sáenz, Yolanda Vega y Pablo Outes por parte de un grupo específico, dijo que “su punto de partida estará más cerca del diálogo que de las expulsiones”.