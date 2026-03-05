 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Pablo Kosiner: “La intervención del PJ es mucho más que un tribunal de disciplina”

El recientemente nombrado interventor del Partido, reemplazante de Sergio Berni, anunció que comenzará su gestión con una ronda de diálogo con todos los sectores internos.

Al ser consultado  sobre el pedido de expulsión de varios afiliados como Gustavo Sáenz, Yolanda Vega y Pablo Outes por parte de un grupo específico, dijo que “su punto de partida estará más cerca del diálogo que de las expulsiones”.

AM840

FM96.9

