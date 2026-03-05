 imagen

Dos hombres detenidos en controles viales en el marco de la Serenata a Cafayate

Los operativos se realizaron en la Ruta Nacional 68, donde un jujeño fue apresado por desobediencia judicial en un caso de violencia de género y un cafayateño por conducir una moto robada y estar con 1,34 gr de alcohol en sangre.

Salta Hoy

05 / 03 / 2026

 

El conductor de un Ford Focus, de unos 30 años y oriundo de Jujuy, fue detenido el viernes pasado por tener un oficio judicial pendiente por violencia de género en San Pedro. 

A pesar de tener su documentación en regla, fue demorado por desobediencia judicial porque tenía prohibido salir de la vecina provincia. 

Además, otro hombre con domicilio en Cafayate fue detenido el sábado en la Ruta Nacional 68. 

Conducía una motocicleta Yamaha de 125 centímetros cúbicos robada en Tucumán y el test de alcoholemia arrojó 1,34 gramos de alcohol en sangre. 

 

