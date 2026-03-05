Buena experiencia en el primer Juicio por Jurados

En el primer caso, los doce ciudadanos resolvieron que Víctor Manuel Márquez, un joven de 20 años, fue el autor del homicidio de Dalma Bataches ocurrido el año pasado.



“Pensamos que la participación ciudadana le dará más calidad a la justicia” expresó la magistrada y calificó a la actuación de la gente como “muy buena y responsable”.

“De los 70 convocados, se presentaron puntualmente 60, de esa cantidad quedaron los 12 que juzgaron a Marquez” expresó Ovejero.