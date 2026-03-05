 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Denuncian a psicólogos truchos

Algunos ofrecen terapia de forma virtual o presencial, otros prometen tratamiento a problemas como adicciones o intentos de suicidio con terapias florales o biodescodificación.

Salta Hoy

05 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La licenciada Gisela Pedersen, presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta, anticipó que hay denuncias formales sobre la cuestión.

“Esas personas se presentan como terapeutas pero sin matrícula que los avale en sus tratamientos”, expresó la profesional quien asumió hoy su segundo mandato al frente de Colegio que nuclea a los profesionales de la salud mental.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO