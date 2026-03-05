Denuncian a psicólogos truchos
Algunos ofrecen terapia de forma virtual o presencial, otros prometen tratamiento a problemas como adicciones o intentos de suicidio con terapias florales o biodescodificación.
La licenciada Gisela Pedersen, presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta, anticipó que hay denuncias formales sobre la cuestión.
“Esas personas se presentan como terapeutas pero sin matrícula que los avale en sus tratamientos”, expresó la profesional quien asumió hoy su segundo mandato al frente de Colegio que nuclea a los profesionales de la salud mental.