Trabajadores sociales y nutricionistas autoconvocados rechazan la Caja de Seguridad Social
Bettina Gómez, licenciada en Trabajo Social dijo por Radio Salta que el grupo de 500 profesionales se autoconvocó para pedir la derogación de la ley que la crea porque “están muy preocupados por el futuro de sus aportes“.
Salta Hoy
05 / 03 / 2026
Estudiamos la ley con nuestros asesores y hay muchas dudas que se nos generan como “los parámetros usados, los periodos proyectados y las incumbencias profesionales“.
“Además de mencionar que el número reducido de afiliados pone en riesgo financiero a la Caja”, agregó.
En este sentido sostuvo que los 1200 afiliados actuales con su aporte sólo alcanzan a cubrir los gastos administrativos de la Caja.