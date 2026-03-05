Industrias salteñas achicaron estructuras y despidieron empleados

Aseguró que hoy se puede ver un fenómeno que perjudica al sector al presentarse cifras altas de importaciones y demanda muy baja. “Todo esto se traduce en una baja en el consumo”, manifestó.

También fue consultado sobre el cambio en el vocabulario del presidente Javier Milei al referirse primero a los industriales como “héroes”, para más tarde tratarlos de “ladrones”.

“A mí me causa mucha impotencia porque nosotros somos unos sobrevivientes y los que damos pelea en situaciones muy negativas”, sostuvo el industrial salteño.