Industrias salteñas achicaron estructuras y despidieron empleados
“Por suerte no hubo cierres de fábricas, pero no se puede negar la pérdida de empleo industrial en la provincia”, dijo por Radio Salta, Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, al tiempo de calificar a la situación general como “muy crítica”.
Salta Hoy
05 / 03 / 2026
VER GALERÍA
Aseguró que hoy se puede ver un fenómeno que perjudica al sector al presentarse cifras altas de importaciones y demanda muy baja. “Todo esto se traduce en una baja en el consumo”, manifestó.
También fue consultado sobre el cambio en el vocabulario del presidente Javier Milei al referirse primero a los industriales como “héroes”, para más tarde tratarlos de “ladrones”.
“A mí me causa mucha impotencia porque nosotros somos unos sobrevivientes y los que damos pelea en situaciones muy negativas”, sostuvo el industrial salteño.