 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Industrias salteñas achicaron estructuras y despidieron empleados

“Por suerte no hubo cierres de fábricas, pero no se puede negar la pérdida de empleo industrial en la provincia”, dijo por Radio Salta, Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, al tiempo de calificar a la situación general como “muy crítica”.

Salta Hoy

05 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Aseguró que hoy se puede ver un fenómeno que perjudica al sector al presentarse cifras altas de importaciones y demanda muy baja. “Todo esto se traduce en una baja en el consumo”, manifestó.

También fue consultado sobre el cambio en el vocabulario del presidente Javier Milei al referirse primero a los industriales como “héroes”, para  más tarde tratarlos de “ladrones”.  

“A mí me causa mucha impotencia porque nosotros somos unos sobrevivientes y  los que damos pelea en situaciones muy negativas”, sostuvo el industrial salteño.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO