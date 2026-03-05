Prisión perpetua para el femicida de Dalma Salomé Bataches
El primer juicio por jurado en Salta declaró culpable a Víctor Manuel Márquez por el femicidio de Dalma Salomé Bataches. El veredicto se conoció este miércoles por la tarde, luego de más de dos horas de deliberaciones.
El jurado popular lo declaró culpable por unanimidad del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio), y por ser cometido con ensañamiento y alevosía.
El juez técnico Guillermo Pereyra impuso la pena máxima de prisión perpetua.
La fiscal María Luján Sodero Calvet presentó evidencia contundente del ensañamiento.
Se demostró que Dalma sufrió un ataque prolongado y todo el tiempo estuvo consciente.
El brutal crimen ocurrió la noche del 17 de septiembre del año 2024 debajo del puente viejo del barrio Santa Lucía.