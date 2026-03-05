 imagen

Prisión perpetua para el femicida de Dalma Salomé Bataches

El primer juicio por jurado en Salta declaró culpable a Víctor Manuel Márquez por el femicidio de Dalma Salomé Bataches. El veredicto se conoció este miércoles por la tarde, luego de más de dos horas de deliberaciones.

Salta Hoy

05 / 03 / 2026

 

El jurado popular lo declaró culpable por unanimidad del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio), y por ser cometido con ensañamiento y alevosía.

El juez técnico Guillermo Pereyra impuso la pena máxima de prisión perpetua. 

La fiscal María Luján Sodero Calvet presentó evidencia contundente del ensañamiento. 

Se demostró que Dalma sufrió un ataque prolongado y todo el tiempo estuvo consciente. 

El brutal crimen ocurrió la noche del 17 de septiembre del año 2024 debajo del puente viejo del barrio Santa Lucía.

 

