Prisión perpetua para el femicida de Dalma Salomé Bataches

El jurado popular lo declaró culpable por unanimidad del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio), y por ser cometido con ensañamiento y alevosía.

El juez técnico Guillermo Pereyra impuso la pena máxima de prisión perpetua.

La fiscal María Luján Sodero Calvet presentó evidencia contundente del ensañamiento.

Se demostró que Dalma sufrió un ataque prolongado y todo el tiempo estuvo consciente.

El brutal crimen ocurrió la noche del 17 de septiembre del año 2024 debajo del puente viejo del barrio Santa Lucía.