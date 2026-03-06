Renovaron el alerta nivel amarillo por tormentas severas

El área de cobertura comprende para esta tarde los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, y La Viña.

Además de las zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

Para la noche del viernes y madrugada y mañana del sábado para los departamentos Rivadavia, San Martín, zona de Yunga de Iruya, Orán, y de Santa Victoria.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

Estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.