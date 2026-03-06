 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Renovaron el alerta nivel amarillo por tormentas severas

Abarca el norte, este y centro de la provincia. Mirá los detalles.

Salta Hoy

06 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El área de cobertura comprende para esta tarde los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, y La Viña. 

Además de las zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

Para la noche del viernes y madrugada y mañana del sábado para los departamentos Rivadavia, San Martín, zona de Yunga de Iruya, Orán, y de Santa Victoria. 

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

Estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

 

AM840

FM96.9

