Rosario de Lerma: Lo imputan por agredir a su ex pareja y destruir su celular

Según el relato, el hombre de 32 años arrojó reiteradas veces el teléfono celular contra el suelo, provocando su destrucción.

Posteriormente agredió físicamente a la denunciante, empujándola y propinándole golpes de puño en la cabeza y el rostro.

Tras pedir auxilio a los gritos, la mujer logró retirarse del lugar junto a sus hijas y dar aviso de lo sucedido.

En el marco de la causa, la Fiscalía ordenó la detención del imputado y solicitó medidas de protección a favor de la víctima, entre ellas la prohibición de contacto y de acercamiento.