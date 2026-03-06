Rosario de Lerma: Lo imputan por agredir a su ex pareja y destruir su celular
El acusado retuvo el teléfono celular de la mujer y la hizo concurrir a su domicilio para recuperarlo, donde luego la agredió físicamente.
Salta Hoy
06 / 03 / 2026
VER GALERÍA
Según el relato, el hombre de 32 años arrojó reiteradas veces el teléfono celular contra el suelo, provocando su destrucción.
Posteriormente agredió físicamente a la denunciante, empujándola y propinándole golpes de puño en la cabeza y el rostro.
Tras pedir auxilio a los gritos, la mujer logró retirarse del lugar junto a sus hijas y dar aviso de lo sucedido.
En el marco de la causa, la Fiscalía ordenó la detención del imputado y solicitó medidas de protección a favor de la víctima, entre ellas la prohibición de contacto y de acercamiento.