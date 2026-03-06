Después de la lluvia: Trabajadores retiran el agua acumulada en el centro

En el centro, un trabajador de Agrotécnica Fueguina utiliza un cepillo para retirar el agua acumulada en la vereda de Plaza Belgrano.

A media mañana, la imagen de la ciudad cambió significativamente en comparación con la jornada de ayer.

Aunque algunas nubes permanecen hacia el oeste, el clima mejoró notablemente, aunque persiste un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para esta tarde.