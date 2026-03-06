 imagen

Después de la lluvia: Trabajadores retiran el agua acumulada en el centro

Hoy la ciudad presenta una situación distinta después de las continuas lluvias que se prolongaron desde anoche, toda la madrugada y parte de la mañana.

Salta Hoy

06 / 03 / 2026

 

En el centro, un trabajador de Agrotécnica Fueguina utiliza un cepillo para retirar el agua acumulada en la vereda de Plaza Belgrano. 

A media mañana, la imagen de la ciudad cambió significativamente en comparación con la jornada de ayer. 

Aunque algunas nubes permanecen hacia el oeste, el clima mejoró notablemente, aunque persiste un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para esta tarde. 

 

AM840

FM96.9

