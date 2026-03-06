Frida Fonseca es representante de la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura

“Nosotros debemos garantizar que los procesos de selección sean imparciales”, manifestó.

“Hay una conducción kirchnerista que tomó el PJ, alertando la vida democrática dentro del partido”, dijo Fonseca al ser consultada sobre el presente y futuro del PJ salteño.

Finalmente expresó su opinión a favor de la continuidad de la ley de tolerancia cero en el consumo de alcohol durante el manejo en la provincia de Salta.

La iniciativa de cambio en las legislación es encabezada por los legisladores Patricio Peñalba Arias, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas, quienes proponen reformar la Ley Provincial 7846, que desde 2014 establece la prohibición absoluta de conducir con alcohol en sangre.

“Fui concejal por Capital cuatro años y siempre apoyé la tolerancia cero”, expresó Fonseca.