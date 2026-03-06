Empate entre la imagen positiva y negativa del gobernador Sáenz
Es lo que arroja un estudio realizado por la agencia BG cuyo propietario es Benjamín Gebhard quien dialogó con Radio Salta sobre la opinión de los ciudadanos en Salta sobre las figuras del Sáenz y del presidente Javier Milei.
06 / 03 / 2026
“Tenemos unos números anteriores y posteriores a las elecciones legislativas del año pasados”, indicó el especialista.
La encuesta además muestra un crecimiento en el apoyo popular a la figura de la legisladora Emilia Orozco como principal referente de apoyo del presidente Milei.