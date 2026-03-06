 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Empate entre la imagen positiva y negativa del gobernador Sáenz

Es lo que arroja un estudio realizado por la agencia BG cuyo propietario es Benjamín Gebhard quien dialogó con Radio Salta sobre la opinión de los ciudadanos en Salta sobre las figuras del Sáenz y del presidente Javier Milei.

Salta Hoy

06 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Tenemos unos números anteriores y posteriores a las elecciones legislativas del año pasados”, indicó el especialista.

La encuesta además muestra un crecimiento en el apoyo popular a la figura de la legisladora Emilia Orozco como principal referente de apoyo del presidente Milei.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO