Gustavo Herrera: “No queremos que los comerciantes se vayan a la informalidad”

El presidente de la institución, Gustavo Herrera, indicó que “la competencia debe ser la adecuada entre los comerciantes habilitados”.

Calificó a la situación financiera actual del sector como muy compleja porque no hay ventas como consecuencia de reducción del dinero circulante.

“El Gobierno está siempre al lado del comerciante como unas de las fuentes de mano de obra más importantes de la provincia”, dijo a su turno, Ignacio Lupión, ministro de la Producción de Salta.

Maria Eugenia Montenegro, de la Unidad Promoción y Financiamiento del Ministerio de la Producción del Gobierno de Salta, explicó que el préstamo tiene un tope de 7 millones de pesos para cada comercio habilitado en cualquier rubro.

“Es para que los comerciantes puedan stockearse”, dijo la técnica.

Montenegro especificó además qué otra documentación deben presentar los comerciantes.