“Las familias argentinas están cada días más endeudadas”
Por Radio Salta, Lucas Dapena, doctor en Ciencias Económicas y economista Jefe NOA del IERAL de la Fundación Mediterránea, detalló el panorama económico micro y macro en el país.
Salta Hoy
06 / 03 / 2026
“Hoy el gastos en servicios no está siendo acompañados por los sueldos”, indicó.
El especialista sostuvo que el próximo paso del Gobierno debe ser el de bajar los impuestos.
“También hay que ver cómo nos va con la reforma laboral”, dijo.
“Vemos en los últimos meses, creció el endeudamiento de las familias porque la gente se resiste a rescindir ciertos gastos”, comentó Dapena.