Un salteño en medio de la guerra
Pablo Chalcoff llegó el 14 de febrero a un kibutz en el norte de Israel y hoy permanece en Hanita, a metros de la frontera con Líbano, en medio del recrudecimiento del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. “Varias veces al día tenemos que ir a los refugios y la orden es permanecer cerca”
Salta Hoy
06 / 03 / 2026
Desde el sábado, la actividad está paralizada y las alarmas suenan cada vez que se detectan lanzamientos de misiles.
El abogado relató que en la zona se escuchan explosiones por las interceptaciones del sistema de defensa y que más del 90% de los misiles son neutralizados. “Es inquietante, pero es un país preparado para la guerra. Hay refugios en todas partes”, explicó. También recordó que ya había vivido una situación similar durante la Guerra del Golfo, cuando tenía 17 años.
Tenía previsto regresar a la Argentina el 11 de marzo, pero los vuelos están suspendidos y no hay fecha cierta de normalización.