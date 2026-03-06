Un salteño en medio de la guerra

Desde el sábado, la actividad está paralizada y las alarmas suenan cada vez que se detectan lanzamientos de misiles.

El abogado relató que en la zona se escuchan explosiones por las interceptaciones del sistema de defensa y que más del 90% de los misiles son neutralizados. “Es inquietante, pero es un país preparado para la guerra. Hay refugios en todas partes”, explicó. También recordó que ya había vivido una situación similar durante la Guerra del Golfo, cuando tenía 17 años.

Tenía previsto regresar a la Argentina el 11 de marzo, pero los vuelos están suspendidos y no hay fecha cierta de normalización.



