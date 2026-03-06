Cuatro artistas originarios salteños, seleccionados en la Primera Bienal

Durante el acto oficial de inauguración, realizado en el Pabellón de Bellas Artes de la UCA, el jurado otorgó varios reconocimientos a artistas salteños:

El 3er Premio Bienal corresponde a Reinaldo Prado, de la comunidad wichí de Misión Chaqueña, por la pintura “Vida wichí”. La 2da Mención Bienal fue para Candela Mendoza, de la comunidad wichí de Santa Victoria Este, por la obra en cerámica “Samok”.

Asimismo, recibieron Menciones Honoríficas: Sara Díaz, de la comunidad wichí de Misión Chaqueña y Analía Gallardo, de la comunidad guaraní de Aguaray.