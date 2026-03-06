 imagen

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

SAETA solicitó un aumento del 30% en la tarifa del transporte público del área metropolitana

El nuevo precio del boleto pasaría de $1.150 a $1.486.

Salta Hoy

06 / 03 / 2026

 

El presidente de SAETA, Claudio Mohr, explicó que el ajuste responde a la inflación y al aumento de costos operativos. 

La Autoridad Metropolitana de Transporte ahora analizará la solicitud y se espera que convoque a una audiencia pública para que se expresen los usuarios. 

Además, SAETA indicó que el servicio ha disminuido un 20% durante las vacaciones.

 

