SAETA solicitó un aumento del 30% en la tarifa del transporte público del área metropolitana
El nuevo precio del boleto pasaría de $1.150 a $1.486.
06 / 03 / 2026
El presidente de SAETA, Claudio Mohr, explicó que el ajuste responde a la inflación y al aumento de costos operativos.
La Autoridad Metropolitana de Transporte ahora analizará la solicitud y se espera que convoque a una audiencia pública para que se expresen los usuarios.
Además, SAETA indicó que el servicio ha disminuido un 20% durante las vacaciones.