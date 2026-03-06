SAETA solicitó un aumento del 30% en la tarifa del transporte público del área metropolitana

El presidente de SAETA, Claudio Mohr, explicó que el ajuste responde a la inflación y al aumento de costos operativos.

La Autoridad Metropolitana de Transporte ahora analizará la solicitud y se espera que convoque a una audiencia pública para que se expresen los usuarios.

Además, SAETA indicó que el servicio ha disminuido un 20% durante las vacaciones.