Caída de árboles como consecuencia de las continuas precipitaciones en la madrugada

En Barrio Santa Ana de esta capital un árbol cayó sobre una camioneta mal estacionada. En la zona de Chicoana, cayeron árboles en la banquina de la Ruta provincial 33.

Salta Hoy

06 / 03 / 2026

 

En la ruta provincial 33, cerca de Chicoana, se reportaron al 911 caída de árboles en las banquinas. 

Se registró un corte momentáneo con la presencia policial en el lugar, por los trabajos preventivos como consecuencia de lo que pasó en la madrugada. 

Por otro lado, a las 7:00 en avenida Balbín al 1000, zona sur de esta capital, en Barrio Santa Ana cayó un árbol sobre una camioneta mal estacionada en la platabanda de la avenida. 

No hubo heridos y solo fueron daños materiales. 

En la zona trabajan bomberos de la policía y el área de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta con los trabajos preventivos. 

 

