 imagen

EN VIVO 17:30 a 19:00 HRS

Artes y Oficios

Conducción: Pablo Copa

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Violento choque entre un auto y un colectivo en la ruta 68: una mujer en grave estado

Tras la colisión, ambos vehículos quedaron con importantes daños sobre la calzada.

Salta Hoy

07 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Un violento siniestro vial se registró ayer por la tarde sobre la Ruta Nacional 68, en el tramo que une Apascachi con La Viña, cuando un automóvil y un microbús protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo a una mujer gravemente herida.

Según las primeras informaciones, el impacto se produjo por causas que aún son materia de investigación. Tras la colisión, ambos vehículos quedaron con importantes daños sobre la calzada, evidenciando la magnitud del siniestro.

En el automóvil viajaba una mujer que sufrió lesiones de gravedad. Personal de emergencia llegó rápidamente al lugar y dispuso su traslado inmediato a un centro de salud para recibir asistencia médica.

En la zona trabajaron efectivos policiales y equipos de asistencia, quienes brindaron apoyo a los involucrados y realizaron tareas de control vehicular, ya que el tránsito se vio afectado durante varios minutos mientras se llevaban adelante las labores de rescate y peritaje.

Las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias que provocaron el choque.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO