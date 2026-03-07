Caen los pasajeros del transporte y SAETA pidió llevar el boleto a casi $1.500

El sistema de transporte público del área metropolitana de Salta atraviesa un escenario de caída en la cantidad de pasajeros y aumento de costos operativos, situación que llevó a la empresa SAETA a solicitar una actualización del boleto que lo llevaría a $1.486.

La propuesta deberá ser analizada en una audiencia pública convocada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), que se realizará el 30 de marzo en el complejo polideportivo municipal de La Merced.

Menos pasajeros en el sistema

El presidente de SAETA, Claudio Mohr, explicó que la empresa venía postergando el pedido desde hace varios meses, pero que el incremento de costos hizo inevitable avanzar con la solicitud.

“Habíamos hecho un cálculo hace poco más de diez meses. Veníamos demorando lo máximo posible esta decisión, pero no teníamos otra opción más que avanzar con un pedido que tiene que ver con un monto de 1.486 pesos”, señaló.

Entre los factores que presionan sobre el sistema mencionó el aumento del combustible, los salarios del sector y la eliminación de subsidios nacionales al transporte.

Además, el titular de SAETA advirtió que la demanda del servicio cayó de manera significativa. Como ejemplo, indicó que en enero de 2025 se registraron 9,2 millones de viajes, mientras que en enero de 2026 el número bajó a 7,8 millones.

“Lo mismo que pasa en la actividad comercial también lo estamos notando en el transporte. Hay menos movimiento”, afirmó.

Tres de cada diez pasajeros no pagan

Otro de los datos relevantes que expuso Mohr es que entre tres y cuatro de cada diez usuarios del sistema viajan sin pagar boleto debido a los distintos beneficios vigentes.

“Hoy estamos en el orden de que de cada diez pasajeros que suben al colectivo, tres y medio no pagan”, explicó.

El sistema mantiene actualmente un boleto de $1.150, con tarifa plana en el área metropolitana y la posibilidad de realizar un trasbordo gratuito dentro de la primera hora.

Subsidios y funcionamiento del sistema

Según detalló el presidente de SAETA, el funcionamiento del transporte se sostiene con una combinación de ingresos por boletos y subsidios provinciales.

En ese esquema, aproximadamente el 60% de los recursos del sistema provienen de aportes del Gobierno de la provincia, mientras que el resto se cubre con la recaudación por pasajes.

Mohr aclaró que no se trata de un déficit sino de una decisión política vinculada a la tarifa y a los beneficios otorgados a distintos sectores.

Renovación de colectivos

El sistema cuenta actualmente con 670 unidades activas en el área metropolitana, sin incluir los vehículos de respaldo.

La normativa vigente obliga a las empresas a renovar el 10% de la flota cada año, ya que los colectivos pueden circular hasta un máximo de diez años.

En ese sentido, Mohr señaló que durante el año pasado se incorporaron 96 nuevas unidades, mientras que en lo que va de 2026 ya se sumaron 37 colectivos nuevos en distintos corredores del sistema.