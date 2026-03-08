Directora de una escuela rural fue mordida por un murciélago y la evacuaron en helicóptero

Una situación inusual se registró en una escuela rural del departamento San Martín, donde la directora de un establecimiento educativo debió ser evacuada en helicóptero tras ser mordida por un murciélago.

El hecho ocurrió en la Escuela N° 4.163, ubicada en el paraje El Traslado, a más de 100 kilómetros de la ciudad de Tartagal.

Según se informó, la docente fue mordida en la mano mientras recorría distintos sectores del establecimiento. La institución funciona bajo la modalidad de jornada completa con albergue, y recibe a alumnos criollos y originarios de la zona.

Debido a la distancia y a las dificultades de acceso por vía terrestre, se dispuso una evacuación aérea hacia la ciudad de Salta, donde será atendida por profesionales de la salud.

El traslado se concretó este sábado luego de que agentes sanitarios recomendaran la derivación y tras la insistencia de su hijo, enfermero en la capital provincial.

En el centro de salud, la docente será evaluada y recibirá la vacuna antirrábica como parte del protocolo preventivo ante mordeduras de este tipo de animales.