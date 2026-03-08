Irán ya eligió al sucesor de Jamenei, pero mantiene en secreto su identidad

La Asamblea de Expertos de Irán confirmó que ya fue elegido el nuevo guía supremo del país, aunque el régimen decidió mantener en reserva su identidad por el momento, en medio de la escalada del conflicto con Israel y Estados Unidos.

La designación busca llenar el vacío de poder tras la muerte del líder religioso Alí Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero durante una serie de ataques contra Teherán.

Miembros del organismo encargado de elegir a la máxima autoridad política y religiosa del país confirmaron que el voto ya fue realizado. Sin embargo, el nombre del nuevo líder se dará a conocer más adelante.

“El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido”, afirmó Ahmad Alamolhoda, integrante de la Asamblea de Expertos, quien anticipó que el anuncio oficial se realizará en una etapa posterior.

En la misma línea, Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán, señaló que “el candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, ya fue designado”.

Versiones sobre el posible sucesor

Aunque el régimen mantiene un fuerte hermetismo sobre la decisión, una de las versiones más firmes apunta a Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido, como posible sucesor al frente del poder religioso y político.

El clérigo Mohamad Mehdi Mirbagheri también confirmó que la asamblea alcanzó una “opinión firme que refleja la posición mayoritaria”, en un mensaje difundido por la agencia iraní Fars.

Escenario de guerra y tensión internacional

La designación del nuevo guía supremo se produce en un contexto de extrema tensión regional, luego de ataques aéreos contra instalaciones petroleras en Teherán y en la provincia de Alborz.

Según informó Keramat Veyskarami, cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de combustibles fueron alcanzados por bombardeos.