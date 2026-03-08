El río Bermejo crece sin control en la frontera

El fuerte aumento del caudal del río Bermejo mantiene en alerta a las autoridades del norte provincial. Por tercer día consecutivo se encuentra interrumpido el Paso de Chalanas que conecta a Aguas Blancas con la ciudad boliviana de Bermejo, debido a la intensidad de la corriente y la turbiedad del agua.

“Está cortado nuevamente el Paso de Chalanas”, informó el periodista Rubén Mamaní, quien reportó desde el sur de Bolivia que el nivel del río continúa en aumento.

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, aseguró que la situación es inusual. “Yo nunca lo vi así al Bermejo, de tan crecido. Con estas condiciones seguramente seguirá cortado el paso por chalanas unos dos o tres días más”, señaló.

Filas y demoras en el puente internacional

Ante el cierre del puerto de chalanas, el único cruce habilitado es el puente internacional entre ambas ciudades, donde se registran largas filas y demoras para cruzar la frontera.

La suspensión del servicio fluvial es una decisión que toman las cooperativas y operadores del transporte cuando el río presenta condiciones peligrosas para la navegación.

Mientras tanto, las lluvias continúan en la cuenca alta del Bermejo, lo que hace prever que el paso seguirá cerrado al menos hasta el martes.

Crecida que genera preocupación en Embarcación

La crecida también genera preocupación en Embarcación, donde el nivel del río alcanzó 4,50 metros durante la mañana del domingo.

El periodista Sergio Ariel Costilla difundió imágenes tomadas desde el puente Manuel Elordi, en las que se observa la magnitud del caudal, con el agua acercándose peligrosamente al puente ferroviario.

En tanto, en Rivadavia Sur las comunidades se preparan ante una posible crecida extraordinaria que podría llegar en las próximas horas.

Monitoreo y asistencia en la zona

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Mario Mimessi, en su rol de presidente del Comité de Emergencia Climática, informó que se mantiene un monitoreo permanente de la situación junto a los distintos organismos provinciales.

Además, explicó que la asistencia a los municipios afectados podría realizarse por vía aérea, a la espera de la confirmación de vuelos por parte de Aviación Civil, ya que los operativos dependen de las condiciones meteorológicas.

Alerta también por el río Pilcomayo

En paralelo, las autoridades siguen de cerca la evolución del río Pilcomayo, que podría registrar un nuevo incremento en su caudal.

Según datos del sistema de alerta hidrológico, el río alcanzó 3,87 metros en Villa Montes, superando el registro máximo del actual año hidrológico.

Las proyecciones indican que en Misión La Paz el nivel podría acercarse a 6,10 metros, lo que implicaría alerta naranja y altas probabilidades de desbordes y desmoronamientos en las zonas ribereñas.