Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia

El piloto argentino Franco Colapinto completó su primera participación de la temporada en el Gran Premio de Australia, donde finalizó en el puesto 14 tras una carrera marcada por una sanción que lo obligó a competir desde el fondo del pelotón.

El piloto oriundo de Pilar recibió una penalización de stop-and-go, lo que condicionó su estrategia durante gran parte de la competencia. A pesar de ese contratiempo, logró completar la carrera y valoró el resultado en una prueba que definió como “larga y difícil”.

Sobre la sanción, Colapinto se mostró sorprendido y consideró que fue una medida excesiva por parte de los comisarios deportivos.

“Un stop and go es una locura. Creo que el equipo tocó el auto cuando faltaban 15 segundos para largar, pero todavía no hablé bien con ellos ni entendí del todo lo que pasó. Son cosas para trabajar y mejorar”, expresó tras la competencia.

Más allá del castigo, el argentino destacó el rendimiento del Alpine A526, que según explicó mostró mejores sensaciones en ritmo de carrera que en la clasificación. Incluso, el auto le permitió acercarse a rivales directos como los equipos Haas F1 Team y Audi F1 Team.

Durante la carrera también protagonizó uno de los momentos más tensos cuando logró esquivar al piloto Liam Lawson en plena recta.

“Estuve cerca de quedarme tirado ahí mismo. Por suerte pude seguir y terminar la carrera. Creo que tuve un poco de suerte y que los reflejos respondieron bien”, comentó entre risas.