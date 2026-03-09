La docente mordida por el murciélago recibe atención médica en Capital

La docente de la escuela rural 4.163 del paraje El Traslado, en Tartagal, departamento San Martín, fue trasladada a la ciudad de Salta para recibir atención médica y la vacuna antirrábica.

El hecho ocurrió el viernes cuando la directora recorría las instalaciones de la escuela que funciona con modalidad de jornada completa y cuenta con albergue para alumnos criollos y de comunidades originarias de la zona.