La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

La docente mordida por el murciélago recibe atención médica en Capital

Evacuaron a la mujer en helicóptero sanitario tras el incidente este fin de semana.

09 / 03 / 2026

 

La docente de la escuela rural 4.163 del paraje El Traslado, en Tartagal, departamento San Martín, fue trasladada a la ciudad de Salta para recibir atención médica y la vacuna antirrábica.

El hecho ocurrió el viernes  cuando la directora recorría las instalaciones de la escuela que  funciona con modalidad de jornada completa y cuenta con albergue para alumnos criollos y de comunidades originarias de la zona.

 

