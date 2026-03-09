Una joven de 18 años tuvo que ser hospitalizada tras un accidente

Los pedidos de auxilio surgieron por el choque entre un automóvil conducido por una mujer y una motocicleta, donde se desplazaban dos jóvenes de 18 años.

Según el conductor del motovehículo, una repentina maniobra de la conductora del auto hizo que el vehículo impactara de manera lateral a la motocicleta cayendo ambos al pavimento.

La acompañante tuvo que ser trasladada al hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismo y su estado no reviste gravedad, según los informes médicos.