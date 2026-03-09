 imagen

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Una joven de 18 años tuvo que ser hospitalizada tras un accidente

El choque entre un auto y una moto ocurrió anoche pasadas las 23:00, en la zona norte de la ciudad, en barrio Castañares, en las inmediaciones de un supermercado.

09 / 03 / 2026

 

Los pedidos de auxilio surgieron por el choque entre un automóvil conducido por una mujer y una motocicleta, donde se desplazaban dos jóvenes de 18 años.

Según el conductor del motovehículo, una repentina maniobra de la conductora del auto hizo que el vehículo impactara de manera lateral a la motocicleta cayendo ambos al pavimento. 

La acompañante tuvo que ser trasladada al hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismo y su estado no reviste gravedad, según los informes médicos. 

 

