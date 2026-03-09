 imagen

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Problemas de tracción obligaron a descender a los pasajeros del tren urbano

Quienes llegaban a la capital salteña desde General Güemes vivieron un momento de susto e incertidumbre.

Salta Hoy

09 / 03 / 2026

 

Cerca de las 8:00 el tren tuvo el inconveniente a unas 5 cuadras de la estación, específicamente en el cruce de las vías con calle Gurruchaga, en barrio El Pilar. 

Los usuarios esperaron durante varios minutos, aunque algunos decidieron descender y continuar por sus propios medios, a pie por la zona de las vías y luego por las veredas. 

Afortunadamente, el inconveniente fue solucionado a los pocos minutos. 

 

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA

