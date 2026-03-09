Problemas de tracción obligaron a descender a los pasajeros del tren urbano

Cerca de las 8:00 el tren tuvo el inconveniente a unas 5 cuadras de la estación, específicamente en el cruce de las vías con calle Gurruchaga, en barrio El Pilar.

Los usuarios esperaron durante varios minutos, aunque algunos decidieron descender y continuar por sus propios medios, a pie por la zona de las vías y luego por las veredas.

Afortunadamente, el inconveniente fue solucionado a los pocos minutos.