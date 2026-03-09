Plaza Belgrano: Cortaron el árbol que perdió una gran rama el viernes
La caída del gran tronco de la centenaria tipa sorprendió a numerosos transeúntes casuales y no causó heridos ni destrozos de casualidad.
La especie arbórea -ubicada cerca de Belgrano esquina con pasaje Castro- tenía más de 100 años y sus ramas alcanzaban los dos metros de largo.
Uno de los placeros expresó su pesar por la caída de la tipa de más de 80 años.
Así se veía la tipa en la plaza Belgrano