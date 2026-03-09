 imagen

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Plaza Belgrano: Cortaron el árbol que perdió una gran rama el viernes

La caída del gran tronco de la centenaria tipa sorprendió a numerosos transeúntes casuales y no causó heridos ni destrozos de casualidad.

Salta Hoy

09 / 03 / 2026

 

La especie arbórea -ubicada cerca de Belgrano esquina con pasaje Castro- tenía más de 100 años y sus ramas alcanzaban los dos metros de largo.

Uno de los placeros expresó su pesar por la caída de la tipa de más de 80 años.

Así se veía la tipa en la plaza Belgrano

AM840

FM96.9

