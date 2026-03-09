 imagen

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

La mitad de la provincia bajo alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

Es para la mañana y tarde de este lunes 9 de marzo, según lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Mirá los detalles.

Salta Hoy

09 / 03 / 2026

 

El área de cobertura comprende el departamento San Martín, zona de Yunga de Orán, Iruya y Santa Victoria. 

También los departamentos Rivadavia, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, y Rosario de la Frontera.

La región será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. 

Estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.


 

AM840

FM96.9

