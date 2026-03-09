La mitad de la provincia bajo alerta nivel amarillo por tormentas fuertes

El área de cobertura comprende el departamento San Martín, zona de Yunga de Orán, Iruya y Santa Victoria.

También los departamentos Rivadavia, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, y Rosario de la Frontera.

La región será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.



