 imagen

EN VIVO 22:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Sigue la preocupación en Aguas Blancas por el avance de la fiebre chikungunya

“El crecimiento de los casos positivos se dio luego de Carnaval porque mucha gente fue al vecino país a celebrar y fueron picados por el mosquito”, comentó por Radio Salta, Adrián Zigarán, interventor de esa localidad norteña.

Salta Hoy

09 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Por otro lado indicó que la atención de las autoridades argentinas siguen puestas en la meteorología del vecino país que presenta lluvias extraordinarias para esta época. 

“Esto ocasiona -entre otros inconvenientes- que se corte el paso por chalana”, dijo el interventor.

Finalmente comentó que las compras en Bolivia ya no son tan competitivas ni convenientes como hace algunos meses para los argentinos. 

“Hoy nuestro país ofrece buenos precios y promociones con tarjeta de crédito y ya no conviene viajar hasta la frontera para cambiar -por ejemplo- los neumáticos”, manifestó.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO