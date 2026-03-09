Sigue la preocupación en Aguas Blancas por el avance de la fiebre chikungunya

Por otro lado indicó que la atención de las autoridades argentinas siguen puestas en la meteorología del vecino país que presenta lluvias extraordinarias para esta época.

“Esto ocasiona -entre otros inconvenientes- que se corte el paso por chalana”, dijo el interventor.

Finalmente comentó que las compras en Bolivia ya no son tan competitivas ni convenientes como hace algunos meses para los argentinos.

“Hoy nuestro país ofrece buenos precios y promociones con tarjeta de crédito y ya no conviene viajar hasta la frontera para cambiar -por ejemplo- los neumáticos”, manifestó.