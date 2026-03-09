 imagen

Reabren la investigación del asesinato de las turistas francesas

Hoy y mañana Jean-Michel Bouvier padre de Cassandre, se reunirá en Salta con los fiscales y su testimonio podría aportar nuevos elementos a la causa. Vallaron la Catedral Basílica por la marcha del 9M de esta tarde.

La Unidad Fiscal Especializada reabrió la investigación del crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en julio del año 2011. 

Forenses franceses recuperaron tres perfiles genéticos hasta la actualidad desconocidos, porque la Justicia salteña no los incorporó al expediente.

Bouvier luchó durante 15 años por justicia para su hija y este domingo no pudo asistir a un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. 

Sin embargo hoy se unirá a una marcha de las 17:30 convocada por distintas organizaciones en la Plaza 9 de Julio por el 9M Día de la Mujer, para reclamar igualdad de género y justicia.

