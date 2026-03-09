Enseñan a realizar huevos y roscas de pascuas

El curso se dictará en la Escuela de Emprendedores ubicada en Independencia 910, el jueves 12 de marzo desde las 17 horas.

Los interesados se pueden anotar en el WhatsApp 3874-156660.

“Reiteramos que el curso es totalmente gratuito y que los alumnos no deben traer ningún material”, manifestó Reynaga.

Y mencionó que quienes no hayan podido registrar su inscripción pueden ir de igual modo y anotarse en la puerta del Salón DIno Saluzzi minutos previos del inicio del curso.