 imagen

EN VIVO 22:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Enseñan a realizar huevos y roscas de pascuas

Se trata de un curso gratuito que dictará la Municipalidad de Salta, según anticipó el chef Carlos Reynaga, docente del curso mencionado.

Salta Hoy

09 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El curso se dictará en la Escuela de Emprendedores ubicada en Independencia 910, el jueves 12 de marzo desde las 17 horas.

Los interesados se pueden anotar en el WhatsApp 3874-156660.

“Reiteramos que el curso es totalmente gratuito y que los alumnos no deben traer ningún material”, manifestó Reynaga.

Y mencionó que quienes no hayan podido registrar su inscripción pueden ir de igual modo y anotarse en la puerta del Salón DIno Saluzzi minutos previos del inicio del curso.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO