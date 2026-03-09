Enseñan a realizar huevos y roscas de pascuas
Se trata de un curso gratuito que dictará la Municipalidad de Salta, según anticipó el chef Carlos Reynaga, docente del curso mencionado.
09 / 03 / 2026
El curso se dictará en la Escuela de Emprendedores ubicada en Independencia 910, el jueves 12 de marzo desde las 17 horas.
Los interesados se pueden anotar en el WhatsApp 3874-156660.
“Reiteramos que el curso es totalmente gratuito y que los alumnos no deben traer ningún material”, manifestó Reynaga.
Y mencionó que quienes no hayan podido registrar su inscripción pueden ir de igual modo y anotarse en la puerta del Salón DIno Saluzzi minutos previos del inicio del curso.