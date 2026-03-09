 imagen

Atento monitoreo de los ríos Bermejo y Pilcomayo

Las intensas lluvias de las últimas semanas en territorio boliviano provocaron el importante crecimiento en los cauces.

“Hasta el momento las obras hídricas -como anillos de protección- están respondiendo muy bien” dijo Gabriela Locuratolo, directora de emergencia del Ministerio de Desarrollo Social.

Locuratolo detalló el trabajo que se realiza en materia sanitaria, sobre todo en el caso de dos niñas que presentaron fiebre en una escuela albergue.

Indicó que la asistencia se realiza vía terrestre con tractores y vía aérea cuando no se puede ingresar a los territorios.

