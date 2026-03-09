Cada vez más jubilados se suman a los beneficios impositivos de la Municipalidad

"El objetivo fundamental es hacerles llegar toda la información necesaria para que logren, a través de un trámite muy simple, la exención en impuestos que representará una ayuda importante para su economía", destacó el funcionario.

La reducción de costos en los siguientes tributos:

Impuesto Inmobiliario.

Tasa General de Inmuebles (TGI).

Tasa de Protección de Personas y Bienes.

Dependiendo de la situación de cada contribuyente, los beneficios pueden consistir en una reducción del 50% o una exención total del 100%.

Requisitos para el acceso

Para iniciar las gestiones, los interesados deben cumplir con tres condiciones básicas:

Acreditar la condición de jubilado o pensionado.

Ser propietario del inmueble.

Poseer un único bien a su nombre.

El funcionario reiteró que no hay fecha de vencimiento para acceder a los beneficios para jubilados y pensionados.