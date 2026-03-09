Cada vez más jubilados se suman a los beneficios impositivos de la Municipalidad
El director de Rentas de la Municipalidad, Víctor Alemandi, expuso los puntos clave para que los adultos mayores de la ciudad puedan aliviar su carga impositiva mediante trámites simplificados.
Salta Hoy
09 / 03 / 2026
"El objetivo fundamental es hacerles llegar toda la información necesaria para que logren, a través de un trámite muy simple, la exención en impuestos que representará una ayuda importante para su economía", destacó el funcionario.
La reducción de costos en los siguientes tributos:
Impuesto Inmobiliario.
Tasa General de Inmuebles (TGI).
Tasa de Protección de Personas y Bienes.
Dependiendo de la situación de cada contribuyente, los beneficios pueden consistir en una reducción del 50% o una exención total del 100%.
Requisitos para el acceso
Para iniciar las gestiones, los interesados deben cumplir con tres condiciones básicas:
Acreditar la condición de jubilado o pensionado.
Ser propietario del inmueble.
Poseer un único bien a su nombre.
El funcionario reiteró que no hay fecha de vencimiento para acceder a los beneficios para jubilados y pensionados.