Alerta por el aumento de casos de bullying y ciberacoso en escuelas y colegios salteños

Es de aplicación inmediata en todos los niveles y modalidades, en gestión pública y privada.

La Resolución N° 115/26 crea un protocolo de acción temprana y escalonada para todos los establecimientos educativos.

La norma busca garantizar la protección de las trayectorias educativas y fortalecer la convivencia escolar con el eje en la corresponsabilidad de la familia.

Así lo explicó la ministra de educación Cristina Fiore en una de los canales oficiales del Gobierno de Salta.

La media prevé: La actuación inmediata y obligatoria, ante la detección, conocimiento o presunción de una situación de acoso, las autoridades escolares deberán intervenir sin demora.

Medidas de resguardo y protección: La prioridad es garantizar la integridad de los estudiantes involucrados, asegurando la confidencialidad y evitando la estigmatización.

Corresponsabilidad familiar: Los padres o tutores tendrán la obligación de concurrir a la escuela, participar en las acciones de abordaje y en caso de no hacerlo, se podrá solicitar la intervención de los organismos judiciales competentes.

Refuerzo de equipos técnicos: En casos de mayor gravedad o complejidad, se deberá convocar a la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa (UPACE) y al Programa de Orientación Escolar (POE) para fortalecer la intervención.

Se crea un Registro Provincial Digital de Intervenciones, para centralizar, monitorear y analizar los casos reportados, con el fin de mejorar las políticas públicas de prevención.

“El objetivo es dotar a las instituciones de herramientas claras y visibles para actuar de manera oportuna, coordinada y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco del Plan Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela”, agregó Fiore.