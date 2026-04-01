Sexto Reciclatón en el Parque Sur en una jornada clave para el medioambiente
La cita es hoy en el Parque Sur, entre las 10:00 a 17:00 horas, donde se recibirán diversos materiales para asegurar su correcto tratamiento y reciclaje.
Salta Hoy
01 / 04 / 2026
VER GALERÍA
Se solicita a los asistentes entregar los materiales previamente clasificados en las siguientes categorías:
Por un lado: Aparatos eléctricos y electrónicos en desuso.
Papel, cartón, tapitas, botellas, bidones plásticos y latas.
Las baterías únicamente de autos y motos.
Ropa o telas que ya no tengan utilidad.
Es importante recordar que no se reciben pilas, lámparas de bajo consumo ni objetos de vidrio en esta edición.