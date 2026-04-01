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Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Sexto Reciclatón en el Parque Sur en una jornada clave para el medioambiente

La cita es hoy en el Parque Sur, entre las 10:00 a 17:00 horas, donde se recibirán diversos materiales para asegurar su correcto tratamiento y reciclaje.

Salta Hoy

01 / 04 / 2026

 

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Se solicita a los asistentes entregar los materiales previamente clasificados en las siguientes categorías:

Por un lado: Aparatos eléctricos y electrónicos en desuso.

Papel, cartón, tapitas, botellas, bidones plásticos y latas.

Las baterías únicamente de autos y motos.

Ropa o telas que ya no tengan utilidad.

Es importante recordar que no se reciben pilas, lámparas de bajo consumo ni objetos de vidrio en esta edición.


 

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AM840

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