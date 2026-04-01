Semana Santa: Salta habilita canal de WhatsApp para turistas

Este operativo se desarrollará en rutas provinciales y sitios de alta concurrencia como San Lorenzo, el Mercado Artesanal, la Plaza 9 de Julio o el Teleférico San Bernardo, entre otros.

Intervendrán el Ministerio de Turismo y Deportes, a través de la Dirección General de Control de Servicios Turísticos y en articulación con la Policía Turística.

Su objetivo es garantizar que los servicios turísticos cumplan con los estándares de calidad.

Se supervisarán alojamientos, guías de turismo y empresas de alquiler de autos.

Las autoridades piden a los visitantes contratar prestadores habilitados para asegurar una buena experiencia.

Además, hay un canal de WhatsApp para denunciar informalidades en el sector 3875 647765.