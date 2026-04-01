Muerte sobreviniente en el norte de la provincia

La víctima conducía una camioneta y perdió el control del rodado al dar un “volantazo” cuando quiso evitar un conejo que se le cruzó en la ruta provincial número 13.

Había salido de La Unión con un acompañante y se dirigían hacia Colonia Santa Rosa.

En el vuelco resultó con traumatismo encéfalo craneano y fractura de clavícula, y falleció hoy en el Hospital de Orán.

Con esta muerte, ya son seis las víctimas fatales de accidentes de tránsito en el mes de marzo en la provincia.

En el acumulado desde que comenzó el año son 29 las personas fallecidas, mientras que en la misma fecha del año pasado fueron 31.

Las estadísticas indican que este año hay menos muertes en comparación con el año anterior.