Vigilia Patriótica por el Día de los Veteranos y caídos en Malvinas

Desde las 18, el Ejército ofrecerá chocolate caliente y habrá un festival con artistas locales hasta las 23:30.

A la medianoche se entonará el Himno Nacional y la Marcha de Malvinas.

El desfile será el jueves 2 de abril desde las 10:00 en el Campo Histórico de la Cruz, frente al Monumento a la Patria Alada.