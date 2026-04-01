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Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Vigilia Patriótica por el Día de los Veteranos y caídos en Malvinas

Se realizará esta tarde en el Campo Histórico de la Cruz, en el marco de la Semana Malvinera.

Salta Hoy

01 / 04 / 2026

 

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Desde las 18, el Ejército ofrecerá chocolate caliente y habrá un festival con artistas locales hasta las 23:30. 

A la medianoche se entonará el Himno Nacional y la Marcha de Malvinas. 

El desfile será el jueves 2 de abril desde las 10:00 en el Campo Histórico de la Cruz, frente al Monumento a la Patria Alada.

 

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