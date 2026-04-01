Femicidio en El Tipal: Hoy comienza el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras

El hecho ocurrió el viernes 4 de agosto de 2023, en un barrio privado de la ciudad de Salta.

El Tribunal está integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans.

Por el Ministerio Público interviene la fiscal, Luján Sodero Calvet. La defensa del acusado estará a cargo de Juan Casabella Dávalos.

Entre los elementos centrales, se incorporó un audio de WhatsApp de unos 48 segundos enviado a las 8.52 a la madre de la víctima.

En ese mensaje, el imputado dice: “María, perdón, no aguantaba más”, y agrega: “Ella hace mucho que elige a otros hombres”. También le pide que cuiden a los hijos de la pareja.

Según se expuso, Figueroa también se comunicó con dos amigos en términos similares, repitiendo que “no aguantaba más”, lo que para la acusación forma parte del cuadro inmediato posterior al hecho.