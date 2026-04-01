Persecución policial termina con motochorros y cómplices detenidos

Motoristas detectaron una motocicleta con dos ocupantes que se dirigían a alta velocidad y realizaban maniobras imprudentes.

La persecución se extendió por varias cuadras hasta la calle Lerma al 1700, donde los sujetos al ser alcanzados ingresaron a una vivienda.

Dos personas intentaron evitar la detención, pero fueron detenidas junto a los ocupantes de la moto. Tienen entre 24 y 33 años.

Una mujer informó que los detenidos le habían robado el teléfono celular.

La motocicleta, con el número de motor adulterado, fue secuestrada y se investiga si está relacionada con otros robos.