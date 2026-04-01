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Persecución policial termina con motochorros y cómplices detenidos

Este martes después de las 15:00 horas, la policía inició una persecución en el Barrio Ceferino.

Salta Hoy

01 / 04 / 2026

 

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Motoristas detectaron una motocicleta con dos ocupantes que se dirigían a alta velocidad y realizaban maniobras imprudentes. 

La persecución se extendió por varias cuadras hasta la calle Lerma al 1700, donde los sujetos al ser alcanzados ingresaron a una vivienda. 

Dos personas intentaron evitar la detención, pero fueron detenidas junto a los ocupantes de la moto. Tienen entre 24 y 33 años. 

Una mujer informó que los detenidos le habían robado el teléfono celular. 

La motocicleta, con el número de motor adulterado, fue secuestrada y se investiga si está relacionada con otros robos.

 

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